Главе Верх-Исетского района предъявлено обвинение в получении взятки

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Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области предъявил 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, днем 21 февраля 2017 года Бреденко прямо в своем рабочем кабинете получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей. Сразу после этого Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уже 22 февраля Александр Бреденко был отправлен под домашний арест. Такое решение вынес судья Верх-Исетского районного суда Виталий Андросов, рассмотрев соответствующее ходатайство следствия. Самого Бреденко в зал суда не привезли – он участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи. В ходе слушания стало известно, что чиновник написал чистосердечное признание. Также был назван коммерсант, который, согласно материалам следствия, дал взятку Бреденко для подписания актов выполненных работ – ИП Перминов. Он работал на субподряде у компании, которая выиграла тендер на санитарную обработку района. Согласно решению судебной инстанции, Бреденко будет находиться под домашним арестом до 20 апреля. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом и вообще любыми средствами связи.

Напомним, санкция ч.2 ст.290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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