Главе Верх-Исетского района Александру Бреденко снова продлили домашний арест

Публикации за 16.05.17

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, который обвиняется в получении взятки, останется под домашним арестом. Такое решение принял сегодня Верх-Исетский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя о продлении меры пресечения чиновнику. Под домашним арестом он пробудет до 20 июля, сообщили NDNews.ru в канцелярии судебной инстанции.

Напомним, Александр Бреденко был задержан 21 февраля. Сотрудники ФСБ и СКР провели в его рабочем кабинете обыск, а позже предъявили чиновнику обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»). Бреденко написал чистосердечное признание.

По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта 150 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Какого именно, в СКР не уточняют. Не исключено, что речь идет о контракте на 36,5 млн рублей, предполагающем уборку улиц, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов в 2017 году, который администрация Верх-Исетского района заключила с бизнесменом Владимиром Силиным.

На первом заседании по избранию меры пресечения Бреденко (суд избрал домашний арест) был назван коммерсант, который, согласно материалам следствия, дал взятку чиновнику для подписания актов выполненных работ – ИП Перминов. Он работал на субподряде у компании, которая выиграла тендер на санитарную обработку района. На заседании 19 апреля домашний арест был продлен до 20 мая.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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