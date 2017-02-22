В отношении главы Верх-Исетского района возбуждено уголовное дело / Его подозревают в получении взятки

Публикации за 22.02.17

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко, которого подозревают в получении взятки в значительном размере за общее покровительство (ч.2 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, по материалам уголовного дела, вчера Бреденко получил 150 тысяч рублей в качестве взятки от индивидуального предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Сразу после этого глава района был задержан на своём рабочем месте оперативниками УФСБ РФ по Свердловской области. Как сообщал NDNews.ru, обыски в кабинете главы администрации Верх-Исетскогорайона Екатеринбурга продолжались весь день. Около 20.00 Александра Бреденко увезли на тонированной газели в следственный комитет. Вместе с ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров.

В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Наказание по данной статье преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=h0FALXoT3o0&rel=0">Video</a> В кабинет главы пришли с обыском

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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