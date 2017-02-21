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Публикации за 21.02.17

В Екатеринбурге задержан глава Верх-исетского района
Фото с сайта адм. Верх-Исетского р-на

В Екатеринбурге задержан глава Верх-исетского района

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали главы Верх-Исетского района Александра Бреденко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, операция была проведена сегодня около полудня. Как стало известно нашему агентству, задержание главы района произошло по поручению следователя по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Предположительно, это произошло после проведения оперативного эксперимента по передаче взятки.

На данный момент телефон приемной администрации не отвечает. Добавим, что Александр Бреденко работал в городской администрации с 1999 года в должности заместителя председателя комитета по благоустройству, транспорту, связи и коммунальной энергетике. С 21 января 2011 года он возглавляет администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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