Обыски в кабинете главы Верх-Исетского района шли весь день – Бреденко увезли в СКР / Чиновники спасли оперативников от голода (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 21.02.17

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Обыски в кабинете главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга продолжались весь день. Как передает корреспондент NDNews.ru, Александра Бреденко увезли на тонированной газели в следственный комитет около 8 часов вечера. Вместе с ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров.

Оперативники провели в кабинете главы весь день. Как сотрудники райадминистрации спасали их от голода – смотрите на ВИДЕО.

Что инкриминируется задержанному чиновнику – до сих пор неизвестно. Предположительно речь идет о получении взятки должностным лицом. По нашим данным, СУ СКР по Свердловской области должно выпустить официальный релиз, в котором будут опубликованы фото и видеоматериалы непосредственно с места задержания.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=h0FALXoT3o0&rel=0">Video</a> Начало обыска

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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