Уральских экспертов мобилизуют на подготовку к президентским выборам

Публикации за 22.02.17

Масштабный социально-научный проект реализуется на Урале. Здесь под эгидой российского Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) создают Ассоциацию Экспертных клубов Уральского федерального округа. Затем, когда Ассоциация ЭК УрФО выйдет на проектную мощность, данный клубный опыт можно будет масштабировать на всю страну. Об этом в беседе с корреспондентом NDNews.ru рассказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, глава Уральского филиала ФоРГО, и инициатор создания Экспертных клубов в УрФО Анатолий Гагарин.

По его словам, Ассоциация Экспертных клубов УрФО – это неформальное объединение специалистов из разных областей – политологов, экономистов, социологов, представителей бизнес-сообщества, сферы образования и культуры, средств массовой информации. Предполагается, что данные специалисты организуют систему постоянного мониторинга социально-экономической обстановки в муниципиях, регионах, федеральном округе и, в перспективе, во всей Федерации, будут проводить анализ ситуации и вырабатывать прогнозы ее развития и рекомендации для ее улучшения.

Прогнозы и рекомендации, в свою очередь, будут представлены на изучение представителям органов власти различных уровней, и затем чиновники и депутаты будут принимать конкретные решения с учетом всей имеющейся информации.

«Здесь речь идет о системных объективных исследованиях, которые сегодня, наряду с комплексными персональными оценками в соответствии с набором критериев, используются при подборе кандидатов на руководящие должности в регионах и составление кадрового резерва. Ведь, если представитель власти будет игнорировать результаты этих исследований и его картина мира, его система принятия решений не будет совпадать с окружающей действительностью, то, как показывает практика, такому руководителю подыщут другую, не столь ответственную работу», – подчеркнул Анатолий Гагарин.

Он сообщил, что проект уже обкатали в Ханты-Мансийском автономном округе и в Курганской области, и результаты экспертов вдохновили на дальнейшее развитие системы ЭК. Представители югорской и зауральской власти пошли на контакт с региональными экспертными клубами и приняли активное участие в совместной работе. «Охотно откликнулась на предложение о взаимодействии и поддержала проект губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. И нам удалось организовать эффективную и плодотворную работу в рамках региональных Экспертных клубов», – отметил Гагарин.

В настоящее время экспертные клубы создаются в Челябинской и Свердловской областях, а в дальнейшем в орбиту объединения под эгидой ФоРГО планируется включить Тюменскую область и Ямал. Ассоциация Экспертных клубов Уральского федерального округа как межрегиональный Экспертный клуб будет представлен в конце этого месяца в полномочном представительстве президента РФ в УрФО, а затем систему Экспертных клубов, предполагается вывести на федеральный уровень.

«В качестве основных целей проекта заявлены – осуществление эффективного открытого диалога между властью и гражданским обществом, а также организация системы формирования общественного мнения. Но надо понимать, что речь, в конечном счете, идет о решении комплексной задачи улучшения социально-экономической ситуации в регионах и в стране в целом, улучшения жизни людей. И экспертные рекомендации должны стать одним из инструментов для достижения этой цели», – уверен Анатолий Гагарин.

Кроме того, Экспертный клуб как неформальное и неполитическое объединение специалистов будет, тем не менее, решать и политические задачи. Ведь, по большому счету, организация эффективного диалога между властью, общественными объединениями и средствами массовой информации будет формировать конкретную электоральную среду, а впереди серия выборов, в том числе и выборы президента страны в 2018 году. Так что ЭК станет одним из ключевых элементов системы, которая будет готовить страну к грядущей избирательной кампании.

«Мы уверены, что эксперты, представленные в различных сферах, должны принимать самое активное участие в жизни и развитии страны. Им есть, что сказать и дать обществу, в конце концов, это критерий их профессионального и гражданского отношения. Интеллектуальные объединения не раз доказывали свою эффективность в решении конкретных и глобальных задач, и мы хотим организовать этот процесс на более системной и конструктивной основе», – резюмировал Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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