Жители Белоярки уже неделю сидят без воды – обезвожены дома микрорайона «Фабрика» (ВИДЕО, СКРИН) / Версии разные – отключение БЭИЗ или серия прорывов

Публикации за 22.02.17

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В нескольких жилых домах микрорайона Фабрика в поселке Белоярском почти неделю нет ни горячей, ни холодной воды. В школе она подается с перебоями, в некоторых окрестных домах начали лопаться трубы отопления. В то же время, по словам главы Белоярского района Павла Юдина, «там уже все нормально, без комментариев».

Питьевую воду в конце прошлой недели развезли по домам в 5-литровых бутылях, выгрузили просто возле подъездов – кто сколько успел, тот столько и взял. В последующие дни просто начали подгонять бочку с водой – кто успел, тот набрал. Приезд трактора-водовоза жители определяют по звуку тарахтящего мотора – никто никого не предупреждает, когда будут подвозить воду. Те, кто работают, просят соседей набрать воды. В аварийной службе жителям сказали, что ищут прорывы в трубах.

В школе, расположенной в микрорайоне, уверили: вода в образовательном учреждении есть. «С перебоями, но есть. Главное для нас – не прерывать учебный процесс», – говорит директор Белоярской школы №18 Ирина Вернер. Завхоз школы Надежда Жукова постоянно связывается с коммунальщиками по ситуации с водой – будет или нет. Как рассказали родители школьников, перебои с водой в школе уже неделю, а позавчера были сокращены уроки из-за полного отсутствия воды. В домах по улице Мира полопались трубы отопления, в разводке – лед. Воды нет никакой. Жители с маленькими детьми перебираются к родственникам в другие районы. «Нам ничего не говорят, когда воду дадут и что происходит. Что за аварии такие постоянные и почему их найти не могут? У нас дети и старики-инвалиды на руках, не говоря о том, что нам самим еще работать надо», – возмущаются жители микрорайона Фабрика.

Традиционно в МУПе, отвечающем за коммунальные блага, никого, кто может пояснить обстановку, не нашлось. «Все на авариях», – отвечает диспетчер. Глава района Павел Юдин на вопрос корреспондента NDNews.ru сообщил следующее: «Там (на Фабрике, – прим. NDNews.ru) у нас уже все нормально. Больше никаких комментариев».

О вероятном отключении воды в поселке NDNews.ru сообщал чуть менее недели назад, когда от системы отопления был отключен местный Белоярский экспериментально-инструментальный завод. В МУПе «Новые технологии» объяснили отключение огромной задолженностью предприятия, по версии коммунальщиков, она достигла 2 миллионов рублей.

Уже тогда директор завода Валерий Бондарь (отрицающий, кстати, наличие такого долга и утверждающий, что он не превышает 240 тысяч рублей) прогнозировал, что отключение обернется крайне негативными последствиями для микрорайона. БЭИЗ вместе с системой отопления и водоснабжения входит в один узел с жилым сектором и социальными объектами микрорайона Фабрика. Коммуникации предприятия – построенная еще при СССР система, в которой трубы водоснабжения и отопления, прокладывая по воздуху, переплетали. Делалось это для того, чтобы трубы с холодной водой не перемерзали зимой. В итоге отключение отопления на заводе практически гарантирует промерзание водоснабжающих коммуникаций, на которые завязаны соцобъекты, в том числе школа, детсад, единственная баня, столовая, магазины, жилые дома.

«То, что сейчас происходит, – именно то, о чем заводчане предупреждали», – говорят старожилы, ранее работавшие в системе коммунального обслуживания ГО и попросившие не называть их имен. «Проблема в том, что никто из нынешних работников-коммунальщиков не представляет, как устроены сети в нашем районе. Они же перекрыли воду на заводе, а там сети все друг на друга завязаны, и из-за воздушной прокладки давление нужно учитывать. А они рубанули, не подумав, и сейчас трубы и будет рвать везде. Они два дня ищут прорыв, потом залатывают кое-как, оно в другом месте прорывает. Этот процесс сейчас не остановить».

Белоярский район, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Белоярский район. Другие новости 22.02.17

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