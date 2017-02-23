Медведь-супергерой, драма про Жаклин Кеннеди и фильм-любимчик критиков в Каннах (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 23.02.17

Сегодня, за три дня до церемонии «Оскар», в российский прокат выходят два фильма-претендента на награды: драма про жену Кеннеди «Джеки» с Натали Портман в главной роли и немецкая комедия, полюбившаяся критикам в Каннах, «Тони Эрдманн». Отечественное кино представлено двумя картинами: первым русским фильмом про супергероев с медведем и шутками про борщ, а также триллером «Вурдулаки», который может понравиться поклонникам фэнтези.

Русский супергерой-медведь в фэнтези «Защитники»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=J1J_JCflB7w&rel=0">Video</a> «Защитники»

Режиссер множества отечественных комедий Сарик Андреасян решил снять первый русский фильм о супергероях. Предсказуемо – в нем есть медведь, борщ и прочие атрибуты. Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина и другие.

Как пишут первые зрители, смотреть фильм можно только с точки зрения стеба на все другие известные фильмы про людей со сверхспособностями.

Триллер «Вурдулаки»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pFSkgJTMjRw&rel=0">Video</a> «Вурдулаки»

Еще один триллер в жанре фэнтези снял Сергей Гинзбург. Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких. Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

В ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский и другие.

«Беда фильма – полное отсутствие характеров. Кто все эти люди, что ими движет, какое у них прошлое – ничего не объясняется. Из-за этого персонажи выглядят даже не картонными, они выглядят набросками. Это также отражается на их поступках», – пишут зрители на «Кинопоиске».

«Фильм понравится любителям мистики, приключений и всего необычного. Я не пожалела, что посмотрела эту захватывающую и красивую историю с яркими и неординарными персонажами», – считают некоторые рецензенты.

Драма про жену президента Кеннеди «Джеки»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=taE5D5U8ZQs&rel=0">Video</a> «Джеки»

Пабло Ларриан снял фильм «Джеки». Натали Портман за роль Жаклин Кеннеди в нем номинирована на «Оскар», также у фильма есть номинации за лучшие костюмы и саундтрек.

О Жаклин Кеннеди – первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля – написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории – убийство президента Кеннеди в Далласе – и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?..

В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг и другие.

«Джеки» чилийского режиссера Пабло Ларраина («Клуб», «Нет») ошибочно называют байопиком. На самом деле в фильме показано несколько дней с момента убийства Кеннеди и до его похорон. Но за этот короткий промежуток времени Ларраин старается выплеснуть наружу весь эмоциональный накал, в котором находилась самая знаменитая вдова США. Согласно источникам из средств массовой информации, продюсер картины Даррен Аронофски поставил Ларраина перед фактом: Джеки Кеннеди будет играть только Натали Портман. И у этого решения получились двоякие последствия, – пиешт российская версия The Hollywood Reporter. – С одной стороны, это на сегодняшний момент лучшая роль в фильмографии Портман. С другой стороны, нельзя отделаться от впечатления, что актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Черный лебедь» того же Аронофски, играет и у Ларраина нечто подобное. Надломленную горем женщину, раскладывающую на туалетном столике горстку успокоительных, совершающую свою последнюю прогулку по Белому дому в вечернем платье с бокалом виски, на шаг от нервного срыва, но выдерживающую обличье достоинства из последних сил. Кажется, Джеки должна была играть какая-то другая актриса, не столь упивающаяся той властью, которую имеет она над камерой (Ларраин снимает много крупных планов)».

«Джеки, в структуре своей, не самая выдающаяся автобиографическая картина, сочетающая удачные актёрские работы Натали Портман и Джона Хёрта, несколько любопытных, ключевых исторически, но фоновых образов касаемо данного фильма – других не менее важных героев. Красивое, немного по шаблону снятое кино. Любителям автобиографий стоит ознакомиться», – пишут на «Кинопоиске» зрители.

Немецкая комедия «Тони Эрдманн»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5nf-lQLsmkg&rel=0">Video</a> «Тони Эрдманн»

Фильм немки Марен Аде взорвал в прошлом году Каннский фестиваль, где хоть и не получил ни одного приза, но снискал любовь европейских критиков. Лента поборется за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

В ролях: Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн и другие.

«Тони Эрдманн» вызвал волну счастья и одобрения в Каннах в прошлом году, а затем – волну усталости от этого одобрения, как и любой фильм, который нравится почти каждому, – пишет The Village. – Так или иначе, это массовое немецкое развлекательное кино, которого в стране не снимали чуть ли не со времен, прости господи, Тома Тыквера. Достаточно посмотреть другие фильмы Марен (их два), чтобы понять, что такая очаровательная и добрая история не могла даться ей просто. Она, как и многие ее немецкие современники, скорее за витиеватое кино без панчлайнов, а здесь хватает и анекдотов, и сатиры, и всем понятных шуток о непреодолимой разнице Востока и Запада и капитализме с нечеловеческим лицом. Как сам Тони Эрдманн, фильм гипнотизирует и тепло обнимает: в нем спокойно, как в шубе в феврале. Главная прелесть «Тони» в том, что его можно смотреть с теми, кто не любит или почти не смотрит кино, – с друзьями, давно пересевшими на сериалы, с теми, кто презирает фестивальное хайброу, с родителями, бабушками и дедушками, приятелями, которых вы не видели сто лет, и коллегами, с которыми не о чем поговорить. И еще это кино – лучший способ провести 23 февраля с любимым папой, сказав ему спасибо за все, что он для вас сделал».

«Тони Эрдманн» хорош уже тем, что в нем есть моменты, на которые не решится почти никто из современных режиссеров, – пишет «Форбс Life». – Например, анекдотичная голая вечеринка. Или секс с пирожным (в подробности погружать не стану). Но фильм куда более примечателен тем, что его можно оценивать и анализировать на разных уровнях. Как драму о взаимоотношениях родителей, впитавших в себя свободу хиппи, страсть к искусству, несерьезное (и в то же время именно что серьезное, пусть и пропущенное сквозь иронию) отношение к миру, – и детей, которые зарабатывают и зарабатывают, но сталкиваются с двумя неразрешимыми проблемами: 1) как обрести хоть чуточку свободы, избежать постоянного дресс-кода и протокольных фальшивых вечеринок, на которых надо изображать радость при отсутствии веселья, 2) как бы найти время, чтобы потратить те долбаные деньги, которые уже заработаны.

Но фильм можно рассматривать и как сатиру на якобы общую Европу».

Хоррор «Призраки Элоиз»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mBilGglemXE&rel=0">Video</a> «Призраки Элоиз»

Роберт Легато снял проходной фильм ужасов. На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

«В совокупном итоге мы получаем неудачный фильм. Вызванный исключительно рыхлым, непродуманным, бесконцептуальным сценарием. Вдвойне обидно потому, что снято как раз неплохо, натура интересная, актеры играют неплохо, хотя, Роберт Патрик особо не опрадал возлагаемых на него ожиданий», – пишут на «Кинопоиске» зрители.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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