Организаторы «Оскара» перепутали лучший фильм года / Премию получила картина про темнокожего подростка-гея

Публикации за 27.02.17

Премию киноакадемии «Оскар» лучший фильм 2016 года получила лента «Лунный свет», повествующая про взросление темнокожего подростка-гея. На церемонии в момент объявления победителя произошел конфуз – по ошибке победителем в номинации был объявлен мюзикл «Ла-ла Ленд», однако позже ведущие извинились и назвали настоящего победителя.

Позже выяснилось, что за сценой случайно перепутали конверты и Джимми Киммел, объявлявший победителя, раскрыв конверт, заявил, что статуэтка достается фильму «Ла-ла Ленд». Но позже выяснилось, что в действительности лучшим фильмом года академики признали «Лунный свет» Барри Дженкинса.

Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ. Этот фильм был номинирован в восьми номинациях. Ранее «Лунный свет» удостоился награды Гильдии киноактеров США. Премию получил Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана». Дженкинс получил награду Гильдии сценаристов в номинации «Оригинальный сценарий». Помимо этого «Лунный свет» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».

Впрочем, мюзикл «Ла-ла Ленд» Дэмьена Шазелла не был обделен вниманием кинокритиков – он получил 14 номинаций, но по факту получил шесть «Оскаров», в том числе приз за лучшую режиссуру. Стоит отметить, что лучший фильм года «Лунный свет» взял три статуэтки, картина «Манчестер у моря» получил два приза киноакадемии (адаптированный сценарий и главная мужская роль), два «технических» «Оскара» получил фильм у «По соображениям совести».

Отметим также, что «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» академики присудили Эмме Стоун за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Как передает РБК, премию за лучшую мужскую роль присудили Кейси Аффлеку, сыгравшему в картине «Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана. Лучшим полнометражным мультфильмом был признан «Зверополис». Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер».

Примечательно, что Фархади не приехал на церемонию. В обращении, которое зачитали присутствующим, режиссер пояснил, что отказался приезжать в знак протеста против новых иммиграционных указов президента США Дональда Трампа. Зал встретил это заявление овацией, звезды Голливуда аплодировали словам иранского режиссера стоя.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 26.02.17

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