В США раздали кинопремии: фильм о допинге в России получил «Оскара», а Звягинцев остался без награды

Сегодня в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом года признана картина режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».

Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он не смог удержаться и пошутил о прошлогоднем недоразумении, когда актеры перепутали конверты и назвали не тот «Лучший фильм». В этот раз подобных эксцессов не происходило.

«Форма воды» была выдвинута в 13 номинациях на «Оскар», в результате лента взяла награды в четырех категориях. Помимо главной премии статуэтки получили режиссер, команда художников-постановщиков и композитор Александр Деспла – за оригинальный саундтрек.

Лучшей актрисой была признана Фрэнсис Макдормэнд за работу в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Стоит отметить, что ее коллега по площадке Сэм Рокуэлл был награжден как «Лучший актер второго плана».

В номинации «Лучший актер» победил Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Команда гримеров, работавшая над этим фильмом, взяла «Оскара» за «Лучший грим и прически».

Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех».

Награды за сценарии распределились так: за лучшую адаптацию премию получил Джеймс Айвори («Зови меня своим именем»), за оригинальный сценарий – Джордан Пил («Прочь»).

«Оскар» как «Лучший документальный фильм» взяла лента «Икар», посвященная допинговому скандалу в России.

Тем временем, картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева уступила награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» ленте «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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