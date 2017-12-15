«Нелюбовь» Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте американской киноакадемии.

Российская лента вошла в короткий список наряду с восьмью кинокартинами из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Швеции и Южной Африки. Их выбрали из 92 претендентов.

В окончательный список номинантов войдут 5 фильмов из шорт-листа. «Оскары» будут вручать 4 марта будущего года в Голливуде.

Ранее стало известно, что «Нелюбовь» выдвинули на американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм».

Фильм Звягенцева вышел на широкие экраны 1 июня текущего года и повествует о современной семье, переживающей развод. Лента уже получила множество наград – и отечественных, и зарубежных. Картину отметило призом жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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