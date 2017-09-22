Претендент на «Оскар» – «Нелюбовь» Звягинцева получила благословение Нижнетагильской епархии

Нижнетагильская епархия устроила бесплатный просмотр фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, после чего устами святителя Иоанна Златоуста фильм был рекомендован пастве к просмотру.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый день» из сообщения миссионерского отдела Нижнетагильской епархии, за несколько дней до выдвижения «Нелюбви» на премию Оскар был организован бесплатный просмотр фильма и его последующее обсуждение с православными прихожанами. Специалисты библиотеки №15, преподаватели и студенты УКПИиД, сотрудники Нижнетагильской епархии, представители Общества православных врачей, а также все желающие были приглашены в кинотеатр «Красногвардеец» для просмотра нового фильма.

Зрители были шокированы проблематикой и сюжетом фильма. На следующий день в библиотеке состоялось его обсуждение. Участники сошлись во мнении, что фильм правдиво показывает наше больное общество: кризис семейных ценностей, невнимание к ближнему, инфантилизм. Зависимость от мобильных устройств становится способом бегства от реальности: ответственности за свои поступки и решения своих проблем.

На вопрос «Какая сцена самая пронзительная в фильме?» гости мероприятия ответили по-разному: плач ребенка, которого делят родители; сцена в морге; бесконечная тоска в глазах главной героини в финале фильма.

Постоянные ссоры родителей приводят к тому, что их сын Алеша уходит из дома. Поисками Алеши занимается поисково-спасательный отряд. Фильм показывает нам положительный пример деятельности волонтерского отряда – режиссер призывает общество проявлять инициативу и не дожидаться во всём помощи от государства.

«Звягинцев показывает страшный мир, где нет любви. Человек в таком мире утрачивает смысл жизни и чувствует лишь душевную пустоту. Это фильм на все времена. Мы рекомендуем смотреть «Нелюбовь» в первую очередь молодым людям, вступающим во взрослую жизнь», – отмечают служители культа.

Нижний Тагил, Максим Бородин

Нижний Тагил. Другие новости 22.09.17

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