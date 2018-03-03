«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила кинопремию «Сезар»

Фильм «Нелюбовь» известного российского режиссера Андрея Звягинцева удостоился французской национальной кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм.

Лента Звягинцева обошла «Ла-Ла-Ленд»Дэмьена Шазелла, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Отметим, что лучшим фильмом был признан «120 ударов в минуту» Робина Кампийо.

«Нелюбовь» является номинантом премии американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Церемония состоится 4 марта.

Фильм Звягенцева вышел на широкие экраны 1 июня текущего года и повествует о современной семье, переживающей развод. Лента уже получила множество наград – и отечественных, и зарубежных. Картину отметило призом жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 02.03.18

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