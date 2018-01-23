Новая попытка Звягинцева: российский фильм номинирован на премию «Оскар»

Фильм известного российского кинорежиссера Андрея Звягинцева вновь номинирован на престижную премию американской киноакадемии «Оскар». На этот раз в список финалистов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» включена его картина «Нелюбовь».

Соперниками российской ленты станут фильмы – «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Фантастическая женщина» Себастиан Лелио (Чили) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Напомним, в 2015 году скандальный фильм Звягинцева «Левиафан», получивший неоднозначные отзывы в России, также был включен в число номинантов на «Оскар». Однако тогда заветная статуэтка досталась польской «Иде» режиссера Павла Павликовского. Сможет ли Звягинцев повторить достижение Никиты Михалкова и его «Утомленных солнцем» станет известно на церемонии 4 марта.

Что касается звания «Лучший фильм», то в этом году на победу претендуют сразу девять картин – «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Позови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Прочь», а также «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Тёмные времена».

За приз лучшему режиссеру будут бороться Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Бёрд»).

Статуэтка за лучшую женскую роль может достаться Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Сирше Ронан («Леди Бёрд»), Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех») и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

На «Оскар» за лучшую мужскую роль поборются Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Гари Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэль, Esq»), Дэниэл Калуйя («Прочь») и Тимоти Шаламэ («Позови меня своим именем»).

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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