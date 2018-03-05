В Госдуме назвали политическим решение дать «Оскар» фильму о допинг-скандале

Решение киноакадемии США наградить фильм «Икар» было принято по политическим мотивам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Лента Брайана Фогеля завоевала «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина повествует о велогонщике-любителе Фогеле, который пытается выиграть соревнование с помощью допинга. Он обращается за консультативной помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. События фильма происходят на фоне разгорающегося международного скандала.

По мнению Дегтярева, ленту сложно назвать документальной, так как она основана на показаниях «беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового», передает РИА «Новости».

«Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии «Оскар» фильма «Икар» имеет под собой исключительно политическую подоплеку», – заявил депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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