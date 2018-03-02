В Голливуде появился памятник «дивану для кастинга» с Вайнштейном

В преддверии церемонии вручения известной кинопремии «Оскар» в Голливуде установили статую продюсера Харви Вайнштейна, который сидит на «диване для кастинга».

По данным The Hollywood Reporter, авторами скульптуры выступили «Пластиковый Иисус» и Джошуа Монро. Инсталляция появилась на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре «Долби» должна пройти церемония вручения премии Киноакадемии.

По словам художников, памятник олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми для отбора актеров и «удовлетворения своих сексуальных желаний».

Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах многими известными актрисами. Впоследствии стало известно, что продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, собирается объявить себя банкротом.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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