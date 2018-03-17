Главу киноакадемии, присуждающей «Оскар», обвинили в домогательствах

Президента американской академии кинематографических искусств и наук, которая присуждает самую престижную награду в киноиндустрии «Оскар», Джона Бейли обвинили в сексуальных домогательствах три человека. В интересах сторон дело рассматривается в закрытом режиме.

По словам источников журнала Hollywood Reporter в академии, разбирательство будет вести специальный подкомитет под руководством Дэвида Рубина. «Академия рассматривает все жалобы конфиденциально для защиты всех сторон. Мы больше не будем комментировать связанные с этим вопросы, пока процедура рассмотрения не будет завершена полностью», – говорится в заявлении.

Известно о трех поступивших обвинениях в домогательствах. Сам Бейли отказался комментировать эту тему.

Стоит отметить, что Джон Бейли возглавил академию в прошлом году, до этого он много лет являлся ее почетным членом. Он известен своими работами над фильмами «Американский жиголо» и «День сурка».

Ранее киноакадемия лишила членства обвиненного многими известными актрисами в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии стало известно, что продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, собирается объявить себя банкротом.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 17.03.18

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