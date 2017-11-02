Волна обвинений в домогательствах «смыла» британского министра обороны

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон решил покинуть свой пост, поводом послужило неподобающее поведение в отношении журналистки 15 лет назад. Стоит отметить, что Фэллон далеко не единственный, кому сломали карьеру обвинения в домогательствах в последнее время. Режиссер «Людей Икс» Бретт Рэтнер будет бороться за свое доброе имя в суде, а актер Кевин Спейси решил замять скандал, совершив камин-аут.

Инцидент с Майклом Фэллоном произошел на конференции Консервативной партии в 2002 году, передает BBC. Он несколько раз потрогал за колено журналистку Джулию Хартли. Девушка сказала военному, что ей неприятны его прикосновения, в ответ Фэллон принес свои извинения.

Однако министр обороны посчитал, что опорочил честь мундира и не достоин оставаться на столь высоком посту. К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила «серьезный подход» Фэллона и добавила, что он показал «конкретный пример, которому должны соответствовать другие военнослужащие страны».

Ранее волна обвинений в домогательствах захлестнула Голливуд. Скандал начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого упрекнули в неподобающем поведении известные личности, в их числе оказалась и генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, а некоторые женщины даже заявили, что подверглись изнасилованию. Вслед за этим обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси.

На днях канадская актриса Наташа Хенстридж заявила о неподобающем поведении со стороны режиссера Бретта Рэтнера. К обвинениям присоединились еще пять женщин, передает Los Angeles Times. Они заявили, что Рэтнер домогался их на частных вечеринках, киносеансах, мероприятиях для актеров и даже во время совместного полета на самолете. Впрочем, режиссер отверг обвинения и намерен отстаивать свою честь в суде.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.11.17

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