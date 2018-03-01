Журналистка «КП» обвинила в домогательствах высокопоставленных чиновников

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина рассказала о домогательствах со стороны обитателей политического Олимпа. Журналистка уточнила, что столкнулась с проявлением харассмента 20 лет назад, не назвала имен, но озвучила должности похотливых чиновников.

По словам Кривякиной, домогались ее «известный депутат Госдумы» и один из представителей Министерства промышленности и энергетики России. Они взяли шефство над молодой журналисткой «крупного делового издания» во время рабочей поездки в Заполярье.

«Нет, они не зажимали меня в углах и не лезли целоваться, но их намеки были слишком липки и прозрачны, они открыто требовали продолжения банкета и при этом угрожали. «Только заикнись кому-нибудь, больше нигде работать не будешь», – сообщила Кривякина.

По возвращении в столицу депутат подвез журналистку домой и пригласил заходить к нему в Госдуму, пообещав выписать пропуск и показать огромный кабинет с диваном. «Но помалкивай», – предупредил на прощанье парламентарий.

Рассказать свою историю Кривякина решила после скандала с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах журналистки. «Наше общество сильно изменилось», уточнила спецкор КП.

«Многим мужчинам в России, конечно же, стоит поучиться уважению к женщинам, но и сковывать мужчин с головы до ног законодательными цепями тоже не стоит. У нас в стране и так демографический кризис», – заключила Кривякина.

Напомним, с обвинениями в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого выступила 22 февраля корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова. Несколько журналисток, аккредитованных в парламенте, на условиях анонимности рассказали, что столкнулись с приставаниями со стороны народного избранника. Заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе также заявила, что Слуцкий домогался ее семь лет назад. Депутат отверг обвинения и пригрозил обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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