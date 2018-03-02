Продюсер «Дождя» обвинила депутата Слуцкого в харассменте

Скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого продолжает набирать обороты. С очередными обвинениями в адрес народного избранника выступила продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Она заявила, что Слуцкий обещал дать интервью в обмен на ужин и зазывал ее в баню.

«Это было в студии телеканала «Дождь», когда мы находились еще на «Красном Октябре», я пригласила Леонида Слуцкого к нам в эфир в программу Hard Day's Night. До этого мы уже однажды виделись, я его приглашала в другую программу – «Здесь и сейчас», – рассказала Жук Business FM. – И между двумя этими программами, после нашей встречи, он мне начал писать сообщения с предложением встретиться, поужинать, и говорил о том, что только при условии, если мы поужинаем, он придет к нам на эфир».

По словам Дарьи, она никак не отреагировала на предложение депутата, однако он все же пришел на программу. За полчаса до эфира в ходе телефонного разговора Слуцкий сообщил Жук, что находится с друзьями в бане. «По-моему, что-то такое скабрезное сказал про то, что приходите в баню, я сразу почувствовала, что человек себя ведет очень нагло. И когда он пришел, зашел к нам в студию, я еще не успела с ним поговорить, как он тут же начал распускать свои руки, пытаться меня как-то потрогать, силой меня поцеловать», – заявила продюсер.

Кроме того, видеообращение, в котором Жук говорит о том, что Слуцкий ее домогался, опубликовал «Дождь».

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев осудил харассмент, но указал на то, что журналистки, сталкивающиеся с домогательствами, должны «бить тревогу». «У обычной девушки нет выходов на СМИ, а когда у журналистки, которая четыре года назад терпела это оскорбление, вдруг сейчас, за три недели до выборов, вдруг неожиданно проснулось это чувство ответственности за свое дело, у меня это вызывает недоумение. Поэтому все это выглядит нелепо, глупо, и просто стыдно за этих девушек на данный момент времени», – заключил Гусев.

Напомним, с обвинениями в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого выступила 22 февраля корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова. Несколько журналисток, аккредитованных в парламенте, на условиях анонимности рассказали, что столкнулись с приставаниями со стороны народного избранника. Заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе также заявила, что Слуцкий домогался ее семь лет назад. Депутат отверг обвинения и пригрозил обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь. Кроме того, рассказала о домогательствах со стороны обитателей политического Олимпа и корреспондент газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина. Журналистка уточнила, что столкнулась с проявлением харассмента 20 лет назад, она не назвала имен, а только озвучила должности похотливых чиновников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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