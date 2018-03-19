Дело о домогательствах депутата Слуцкого Госдума рассмотрит до 22 марта за закрытыми дверями

Жалобы журналисток на приставания со стороны председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого будут рассмотрены комиссией Госдумы по вопросам депутатской этики не позднее 22 марта. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, точная дата пока не назначена, передает РБК. Однако известно, что заседание будет закрытым, как того требует постановление нижней палаты парламента. Впрочем, комиссия также может проводить и открытые заседания.

Аршба также не исключил, что журналистки, которые выступили с обвинениями в адрес Слуцкого, будут приглашены. «Есть такое у меня мнение пригласить заявительниц, чтобы они пришли и сами рассказали. Это впервые будет в истории», – сообщил глава комиссии.

Напомним, в сексуальных домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в конце февраля обвинили на условиях анонимности несколько журналисток, аккредитованных в парламенте. Затем к ним присоединилась заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, которая заявила, что народный избранник домогался ее семь лет назад. Сам Слуцкий все обвинения отверг. Тогда продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук сообщила, что она была одной из тех журналисток, к которым приставал депутат. Якобы Слуцкий обещал дать интервью в обмен на ужин и зазывал Жук в баню. 6 марта корреспондентка русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова сообщила, что политик год назад предложил ей стать его любовницей. По словам журналистки, ей удалось записать на диктофон непристойное предложение.

Другие депутаты поддержали своего коллегу и заявили, что истории харассмента – провокация перед выборами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда посоветовал тем журналисткам, которые считают, что в парламенте работать опасно, сменить работу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

В России готовится к созданию единая служба следствия. / За Путина в Зауралье проголосовали 73,3% избирателей: это на 10% больше чем в 2012 году. / Политологи пророчат бывшим кандидатам в президенты судьбу Прохорова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»