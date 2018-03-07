Володин о харассменте: «Вам опасно работать в Думе? Меняйте работу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал историю с обвинением журналистками в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По его мнению, такие случаи дискредитируют всю законодательную ветвь власти. Володин не исключил, что рассказы в канун выборов о приставаниях, произошедших много лет назад, могут быть провокацией.

В ходе поздравления журналисток парламентского пула с 8 Марта спикер Госдумы, отвечая на вопрос по теме обвинений в харассменте Слуцкого, заявил: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». «Однозначно нельзя жить, когда рядом с тобой хамство. Но и нельзя жить, когда рядом голословные обвинения и провокации», – сказал он.

Володин сообщил, что комиссия Госдумы по этике рассмотрит заявления представительниц СМИ о домогательствах со стороны депутата. Спикер уточнил, что «результат не предопределен», но уже «запущен правовой механизм», пишет «Коммерсант».

«История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации [политика], – заявил Володин. – Некоторые мои коллеги считают, что время обнародования этих фактов выбрано неслучайно. Это бросает тень на всю законодательную ветвь власти».

Напомним, 22 февраля с обвинениями в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого выступила корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова. Несколько журналисток, аккредитованных в парламенте, на условиях анонимности рассказали ей, что столкнулись с приставаниями со стороны народного избранника. 27 февраля заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе также заявила, что Слуцкий домогался ее семь лет назад. 2 марта с очередными обвинениями в адрес депутата выступила и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Она заявила, что Слуцкий обещал дать интервью в обмен на ужин и зазывал ее в баню. 6 марта корреспондентка русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова сообщила, что политик год назад предложил ей стать его любовницей. По словам журналистки, ей удалось записать на диктофон непристойное предложение.

В свою очередь сам Леонид Слуцкий обвинения в харассменте отрицает. Он пригрозил журналисткам судом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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