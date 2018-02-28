В РФ появилась заявка на своего Вайнштейна: стало известно имя возможной жертвы депутата Слуцкого

Заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе заявила, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий приставал к ней семь лет назад. Ранее в домогательствах парламентария обвинил «Дождь», однако жертвы, сообщившие эту информацию телеканалу, предпочли скрыть свои имена. В свою очередь Слуцкий отверг обвинения и назвал их «грубым приемом в период предвыборной кампании».

О неподобающем поведении депутата Екатерина Котрикадзе рассказала в прямом эфире RTVi. По ее словам, это произошло в 2011 году в Москве, когда журналистка прибыла в офис Слуцкого, чтобы договориться о предстоящем интервью. «Он попросил приехать без камеры, чтобы мы обсудили, где, как и о чем мы будем говорить уже в кадре. Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался меня прислонить к стене, трогать и целовать. Я вырвалась и убежала»,– сообщила Котрикадзе.

Редакция телеканала поддержала коллегу в решение открыто заявить о случившемся. Главный редактор RTVi Алексей Пивоваров заявил, что «в подобном случае доказательств в классическом судебном смысле почти никогда нет, и в этом есть одна из самых отвратительных сторон домогательства». «Мы поддержим нашу коллегу не только лично, но и корпоративно на уровне телекомпании», – сказал Пивоваров.

С обвинениями в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого выступила 22 февраля корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова. Несколько журналисток, аккредитованных в парламенте, на условиях анонимности рассказали, что столкнулись с приставаниями со стороны народного избранника.

Сам Слуцкий отверг обвинения и пригрозил обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь. «В данном случае речь идет не о харассменте. Все, кто меня хотя бы сколь-либо знает, представляют, что я вряд ли способен на подобного рода поступки. Тем более странно, – об этом уже говорили мои коллеги – что это через год даже с лишним вылезли ниоткуда, поскольку сами виртуальные, анонимные носители этих нападок говорят о том, что это было давно. Следовательно, это некая провокация с целью внести ложку дегтя в мою репутацию», – сказал депутат РИА «Новости».

Кандидат в президенты и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается разбираться в этой истории, пока не пройдут выборы. «Всеми другими вопросами буду заниматься только 19 марта. Ближайшие три недели занимаюсь только выборами», – ответил лидер либерал-демократов. Жириновский назвал подозрительным тот факт, что этот вопрос не передали в комиссию Госдумы по депутатской этике, а задали ему накануне выборов.

Тем временем, в нижней палате парламента на фоне скандала с домогательствами предложили законодательно закрепить понятие харассмента. С такой инициативой выступила зампредседателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина, пишет РБК. В Уголовном кодексе РФ сексуальному насилию посвящено четыре статьи, при этом ответственность за сексуальные домогательства на работе никак не регламентируется. По словам Пушкиной, женщины чаще всего предпочитают молчать о подобных случаях или находят другую работу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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