Вайнштейн добрался и до России: глава «Роскино» обвинила продюсера в домогательствах

Генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, с обвинениями в адрес которого выступили более 40 актрис.

В интервью журналу Hollywood Reporter Мцитуридзе сообщила, что получала непристойные предложения от Вайнштейна в 2003 году. Российская телеведущая отказала продюсеру, однако, по ее словам, он не прекращал попыток и настаивал на личной встрече.

Тем временем, правоохранители Лос-Анджелеса инициировали расследование в отношении Вайнштейна, которого подозревают не только в домогательствах, но и изнасилованиях. Полицейские вызвали на допрос одну из жертв продюсера, имя которой не называется. Женщина утверждает, что Вайнштейн в 2013 году проник в ее номер и надругался над ней.

Как сообщает Los Angeles Times, этот случай может стать решающим в деле Вайнштейна, так как остальные инциденты произошли более 10 лет, что, вероятно, позволит продюсеру избежать тюремного заключения.

Скандал по поводу многолетних сексуальных домогательств со стороны одного из самых влиятельных деятелей Голливуда разразился в начале октября, после того как издание The New York Times опубликовало обличительную статью. Ежедневно актрисы и деятельницы киноиндустрии сообщают о том, что когда-либо подвергались харасменту со стороны продюсера. Режиссеры отказываются работать с ним.

Так Квентин Тарантино сообщил, что знал о действиях Вайнштейна, который выступал в роли исполнительного продюсера большей части его картин, но не попытался изменить ситуацию. Режиссер заявил, что не подозревал о масштабе истории, а потому продолжал работать с продюсером. «Все, что я говорю сейчас, будет звучать как дерьмовое оправдание», – отметил Тарантино, а также принес извинения за свое бездействие.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.17

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