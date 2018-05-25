Голливудского актера Моргана Фримена обвинили в харассменте

Восемь женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Моргана Фримена. Сам актер поспешил извиниться за свое поведение и заявил, что не хотел кого-либо обидеть.

Фримен приставал к женщинам во время съемок фильмов, сообщает телекомпания CNN. В ходе работы над картиной «Уйти красиво» в 2015 году, по словам одной из собеседниц, актер распускал руки и поднимал ее платье, он якобы хотел посмотреть, есть ли под ним нижнее белье.

Другая женщина заявила, что Фримен отпускал в ее адрес пошлые шутки во время съемок фильма «Иллюзия обмана» в 2012 году. Другие коллеги актера сообщили, что он беззастенчиво пялился на их грудь. Девушки даже придерживались правила – если на съемочной площадке Морган Фримен, нельзя надевать декольтированную одежду.

Актер поспешил оправдаться, сразу после выхода материала, он сообщил журналу Variety, что не хотел никого обидеть, и принес извинения тем, кого заставил чувствовать себя некомфортно. «У меня не было подобных намерений», – отметил Фримен.

Осень прошлого года волна обвинений в домогательствах захлестнула Голливуд. Скандал начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого упрекнули в неподобающем поведении известные личности, в их числе оказалась и генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, а некоторые женщины даже заявили, что подверглись изнасилованию. Вслед за этим обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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