В Кремле не отнеслись серьезно к выпаду Моргана Фримена в адрес России

В Сети появился видеоролик, в котором голливудский актер Морган Фримен призывает поддержать некоммерческую правительственную организацию «Комитет по расследованию России». По его мнению, РФ «напала» на США и угрожает демократии во всем мире.

«На нас напали, мы на войне, – вещает с экрана Фримен. – Представьте такой сценарий фильма: бывший шпион КГБ, разозленный крушением своей Родины (СССР – прим. ред.), замышляет свою дорогу к мести. Пользуясь хаосом, он идет вверх по карьерной лестнице пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и направляет взор в сторону своего заклятого врага».

Сообщение дополнено видео с изображением президента России Владимира Путина. Затем актер утверждает, что российский лидер с помощью ложных сообщений в СМИ убеждает людей в демократических странах не верить их прессе, их политическим протестам и даже собственным соседям.

Фримен призывает Дональда Трампа признать «вмешательство» России в президентские выборы и защитить демократию. Свою речь актер заканчивает словами о необходимости сохранения лидерства США в мире. «Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», – заключает он.

Пропагандистский ролик прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Многие творческие личности становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая полной информацией. Со временем это проходит. К этому нельзя относиться серьезно».

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 20.09.17

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