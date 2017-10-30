Голливудский актер Кевин Спейси примкнул к геям

Обладатель двух премий «Оскар», актер Кевин Спейси совершил каминг-аут. Он заявил, что решил продолжить жить как гомосексуалист.

Актер Энтони Рэпп обвинил звезду сериала «Карточный домик» в домогательствах. По словам Рэппа, Спейси приставал к нему более 30 лет назад.

В ответ Кевин Спейси заявил, что хотя и не помнит того случая, однако уважает Рэппа как актера и приносит ему извинения за свое неподобающее поведение. Об этом он написал в своем микроблоге Твиттер.

Кроме того, Спейси признал, что действительно вступал в романтические отношения и с мужчинами и женщинами, но теперь он выбрал путь гея.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 30.10.17

Капитан «Уральских пельменей» отправится в СИЗО. / Дело Серебренникова: суд поместил под домашний арест директора РАМТ. / В Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»