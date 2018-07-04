Против Кевина Спейси выдвинуты новые обвинения в харассменте

Еще трое мужчин обвинили знаменитого актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Таким образом, в отношении звезды ведется уже шесть расследований.

По данным ВВС, новые обвинения поступили в адрес актера с февраля по апрель 2018 года. Два случая произошли в Лондоне в 1996 году и 2008 году, еще один – в Глостере в 2013 году.

В общей сложности британская полиция расследуется уже шесть дел в отношении Спейси. Пять из них о харассменте и одно о нападении.

Ранее Спейси лишили присужденной премии «Эмми». Причиной отзыва награды стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в отношении звезды коллегой Энтони Рэппом. Актера уволили из сериала «Карточный домик», в котором он играл главную роль. Кроме того, режиссер фильма «Все деньги мира», в котором снимался Спейси, принял решение полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.

Осень прошлого года волна обвинений в домогательствах захлестнула Голливуд. Скандал начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого упрекнули в неподобающем поведении известные личности. Вслед за этим обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, Итану Кэту, Дастину Хоффману и другим.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.06.18

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