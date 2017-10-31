Кевин Спейси лишился премии из-за обвинений в домогательствах

Голливудского актера Кевина Спейси лишили присужденной премии «Эмми». Причиной отзыва награды стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в отношении звезды коллегой Энтони Рэппом. Кроме того, стало известно, что шестой сезон сериала «Карточный домик», в котором Спейси сыграл главную роль, станет последним.

Церемония награждения International Emmy Founders Award должна была состояться в США в следующем месяце. Однако Международная академия телевизионных искусств и наук решила отозвать премию у Кевина Спейси. Ранее актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах, инцидент произошел около 30 лет назад, тогда Рэппу было 14 лет.

Накануне Спейси совершил камин аут, он признался, что ему всегда нравились и мужчины и женщины. Но в свете последних событий он решил присоединиться к гей-сообществу.

В ответ представители ЛГБТ раскритиковали актера, обвинив его в манипуляциях. По их мнению, гомосексуальность Спейси не оправдывает его поведения, а своим заявлением он нанес ущерб всем геям, пишет The Independent. В ЛГБТ считают, что актер таким образом связал гомосексуализм с педофилией.

На фоне разразившегося скандала стало известно, что шестой сезон сериала «Карточный домик» станет последним. Компания Netflix поделилась планами снять спин-офф картины, сообщило издание Variety.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 31.10.17

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