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Четверг, 10 сентября 2020, 14:20 мск

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Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Фото: Reuters

Двое мужчин подали иск против Кевина Спейси. Они утверждают, что голливудский актер домогался их, когда они были подростками. Об этом сообщает Deadline.

Иск принял Верховный суд Нью-Йорка. Актер Энтони Рэпп заявили, что Спейси якобы трогал его за ягодицы, а потом положил на кровать и лег сверху. Это произошло в 1986 году, когда заявитель был несовершеннолетним.

Второй мужчина, имени которого не называется, утверждает, что брал у Спейси уроки актерского мастерства. Актер приглашал ученика домой, где вступал с ним в половые отношения.

Впервые обвинения в домогательствах в адрес Кевина Спейси прозвучали в 2017 года. С тех пор актер стал персоной нон грата в Голливуде. Многие студии разорвали с ним контракты. Однако впоследствии дело в отношении звезды было закрыто.

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