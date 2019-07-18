Дело о домогательствах актера Кевина Спейси развалилось

Прокуратура в США закрыла дело против актера Кевина Спейси, которого обвиняли в домогательстве, сообщает телеканал CBS Boston. 21-летний Уильям Литтл, заявлявший о домогательствах со стороны Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.

Как писал «Новый День», Литтл воспользовался своим правом по Пятой поправке к Конституции США не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу текстовых сообщений в его телефоне, которые, как утверждала его защита, были удалены.

Как писал «Новый День», крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

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