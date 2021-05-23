Кевин Спейси возвращается в кино после секс-скандалов

Американский актер Кевин Спейси возвращается в большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах. Артист сыграет в фильме под названием «L'uomo Che Disegno Dio» («Человек, который нарисовал Бога»), который будет снимать Франко Неро, сообщает ABC News. Спейси получил роль детектива, который расследует дело об ошибочном обвинении в педофилии.

По данным источников, лента будет сниматься в Италии, в фильме также сыграет жена Неро, актриса Ванесса Редгрейв.

«Я очень рад, что Кевин согласился участвовать в моем фильме», – сказал Неро ABC News. «Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала съемок картины», – добавил режиссер.

Спейси не комментирует участие в ленте.

В последние годы актер, дважды получивший «Оскар», столкнулся с многочисленными обвинениями и судебными исками из-за предполагаемых сексуальных домогательств.

Спейси был вынужден покинуть сериал «Карточный домик» в конце 2017 года после того, как по меньшей мере 20 молодых людей обвинили актера в сексуальных проступках в лондонском театре Old Vic в период с 1995 по 2013 год. Следователи не сообщили, будут ли они возбуждать против Спейси уголовные дела в связи с этими обвинениями, передает Associated Press.

В 2018 году Спейси было предъявлено обвинение в непристойном нападении в связи с предполагаемым инцидентом с подростком на острове Нантакет (штат Массачусетс) летом 2016 года. Актер не признал себя виновным, позже обвинение было снято, а предполагаемая жертва по этому делу отказалась от гражданского иска к актеру.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса не стала выдвигать обвинения против Спейси в двух отдельных эпизодах сексуального насилия после того, как истек срок давности по одному делу, а вторая предполагаемая жертва, массажист, скончалась.

В 2020 году двое мужчин подали иск против Кевина Спейси. Они утверждали, что актер домогался их, когда они были подростками. Иск принял Верховный суд Нью-Йорка. Один из истцов, актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси якобы трогал его за ягодицы, а потом положил на кровать и лег сверху. Это произошло в 1986 году, когда заявитель был несовершеннолетним. Второй истец – анонимный мужчина утверждал, что брал у Спейси уроки актерского мастерства. Актер приглашал ученика домой, где вступал с ним в половые отношения. Ранее в мае этого года судья постановил, что мужчина не может анонимно выступать в суде, сообщает AP.

Последний раз Спейси появлялся на большом экране в «Клубе мальчиков-миллиардеров» в 2018 году. Картина провалилась в прокате.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.21

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