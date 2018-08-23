Актера Кевина Спейси обвинили в очередном изнасиловании

В США набирает обороты сексуальный скандал, в центре которого оказался актер Кэвин Спейси. Как сообщает THR, окружная прокуратура Лос-Анджелесе начала расследование еще одного дела об изнасиловании в отношении актера.

Имя возможной жертвы и обстоятельства инцидента пока не раскрываются. Также не сказано, когда было подано заявление, и когда было (если было) совершено преступление. На сегодняшний день число предполагаемых жертв Спейси, обвинивших актера в гомосексуальных изнасилованиях и домогательствах, исчисляется десятками. Жалобы поступали от целых театральных трупп. Примечательно, что среди вероятных жертв есть и несовершеннолетние.

Как писал «Новый День», в общей сложности британская полиция расследуется уже семь дел в отношении Спейси. Пять из них о харассменте и одно о нападении.

Ранее Спейси лишили присужденной премии «Эмми». Причиной отзыва награды стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в отношении звезды коллегой Энтони Рэппом. Актера уволили из сериала «Карточный домик», в котором он играл главную роль. Кроме того, режиссер фильма «Все деньги мира», в котором снимался Спейси, принял решение полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.

Осень прошлого года волна обвинений в домогательствах захлестнула Голливуд. Скандал начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого упрекнули в неподобающем поведении известные личности. Вслед за этим обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, Итану Кэту, Дастину Хоффману и другим.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 23.08.18

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