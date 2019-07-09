Дело против актера Кевина Спейси разваливается на глазах

Защита Кевина Спейси потребовала отклонить иск против актера, по обвинению в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике – своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, сообщает во вторник газета USA Today.

Молодой человек появился в суде впервые. Ожидалось, что он дать показания о судьбе телефона, который уже несколько месяцев как «пропал», пишет издание. В итоге судья исключил из дела его показания. Адвокат Спейси Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело, однако судья не принял никакого решения, назначив следующее заседание на 31 июля.

На телефоне содержатся сообщения, которые молодой человек отправил своей девушке и друзьям непосредственно в момент якобы имевших место домогательств со стороны Спейси в 2016 году. Потому гаджет является главной уликой в этом деле. Защита в свою очередь утверждает, что мать юноши Хизер Унру, которая и подала иск, перед тем как передать телефон полиции, удалила часть информации, хранившейся на нем, что могло дать более ясное представление об увлечениях молодого человека. Адвокаты актера расценивают это как уничтожение улик.

Издание пишет, что Литтл отрицает свою причастность к удалению сообщений. Его родители в свою очередь признают, что удалили некие фотографии, имеющие отношение к его студенческой жизни. Сторона обвинения сообщила, что пропавший телефон так и не был обнаружен. Семья потерпевшего утверждает, не получила гаджет обратно, и отрицает предположения, что он был выброшен. В полиции заявили, что передали аппарат отцу Литтла. Мужчина, который также дал показания в суде, заявил, что не помнит этого.

Как напоминает РИА «Новости», на днях семья Литтла добровольно отказалась от второго, гражданского иска, где он обвинял Спейси в том, что актер напоил, а затем стал непристойно прикасаться. Истцы требовали от Спейси возмещения убытков за «постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы». Сумма требуемых выплат не уточнялась, причина отзыва тоже не сообщалась.

Гражданский иск был связан с обвинениями в рамках уголовного разбирательства, по которому актеру грозит до 2,5 года тюрьмы.

Как писал «Новый День», крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.07.19

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