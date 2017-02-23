Центр для мигрантов, где произошли беспорядки, проверяет прокуратура (ФОТО)

Публикации за 23.02.17

Прокуратура инициировала проверку по факту сегодняшнего бунта в екатеринбургском центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) на улице Горнистов. Озвучено несколько версий беспорядков – от нежелания уезжать из России до попытки изнасилования одного из мигрантов.

Как сообщила сегодня NDNews.ru помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, надзорное ведомство начало проверку информации о возможном нарушении прав иностранцев в центре для мигрантов. В ходе контрольных мероприятий сотрудники прокуратуры лично проведут беседы с гастарбайтерами, а также проверят условия их питания и оказания медицинской помощи. На месте работает зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова и заместитель прокурора Октябрьского района ггорода Оксана Амелина.

По данным официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, утром 23 февраля 7 мигрантов забаррикадировались в одной из комнат спецприемника. Они просили не депортировать их из России. На место ЧП выехали сотрудники полиции, ОМОН. Инициатор акции протеста – ранее 10 раз судимый гражданин за имущественные преступления – поцарапал себе запястье. После того, как с мигрантами была проведена разъяснительная беседа, они добровольно открыли дверь.

Итогами посещения ЦВСИГ в настоящее время делятся правозащитники. По их словам, начал акцию протеста гражданин Белоруссии, которого сегодня должны были самолетом депортировать из аэропорта «Кольцово» на родину. Его сокамерники заявили, что мужчину хотели изнасиловать. Кто именно – не уточняется. Звучит и иная информация. «Со слов содержащихся в ЦВСИГе, причина их акции – угроза их жизни и здоровью со стороны сотрудников центра», – сообщил в социальных сетях член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Алексей Соколов.

«Пока стояли у ЦВСИГа появилось новое дело: гражданин СССР 26 лет назад был арестован и осуждён в стране, которой больше нет. Отбыв 26-летний срок заключения, гражданин несуществующей страны был переведен из колонии для пожизненников в ЦВСИГ, где и содержится в непонятном качестве. А всё из-за бездействия сотрудников спецотдела ИК-56, которые должны были установить его гражданство, перед освобождением. Родственники бывшего осужденного примчались из Казахстана и находятся в недоумении – почему папу не отпускают???», – добавил Соколов.

Фото Алексея Соколова

Екатеринбург, Игнат Бакин

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