Большинство россиян хотят ограничить приток гастарбайтеров

Публикации за 28.04.17

Согласно данным социологического опроса, 67% жителей России считают, что власти должны ограничить поток мигрантов, прибывающих в страну на заработки. За последние несколько лет россияне смягчились по отношению к гастарбайтерам из Закавказья, а отношение к трудовым мигрантам из Украины ухудшилось.

Каждый пятый (19%) гражданин РФ уверен, что какие-либо ограничения в отношении гастарбайтеров не нужны. 13% респондентов не определились со своим мнением по этому вопросу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Левада-центра.

Негативнее всего россияне воспринимают выходцев с Северного Кавказа: 41% респондентов ответили, что относятся к ним плохо, и только 9% – хорошо. Также наши граждане не жалуют гостей из Средней Азии. Примечательно, что за последние десять лет значительно поменялось мнение жителей РФ о трудовых мигрантах из Украины, свой негатив к ним высказал каждый пятый (19%). При этом к гастарбайтерам из Армении, Грузии, Азербайджана россияне стали относиться терпимее, отмечают социологи.

Треть опрошенных (32%) считают трудовых мигрантов малообразованными людьми, способными только на неквалифицированный труд. 26% видят в них трудолюбивых людей, готовых много работать, четверть уверены, что гастарбайтеры заботятся о благополучии своих семей.

В опросе, проведенном с 17-20 февраля, приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.17

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