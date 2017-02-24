На Уралмаше взорвалась боевая граната, поврежден автомобиль

Публикации за 24.02.17

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш взорвалась боевая граната. Инцидент произошел сегодня днем во дворе дома №31 по улице Стахановской. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва поврежден автомобиль.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также представители руководства территориального ОВД, УВМД по Екатеринбургу и ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, которые озвучивают в УМВД РФ по Екатеринбургу, на Уралмаше сработала противопехотная граната РГД-5. Точный тип устройства установит экспертиза. В полиции устанавливают причины случившегося. Сыщики уголовного розыска установили, что сразу после взрыва некий человек скрылся в подъезде жилого дома. В настоящее время силовики устанавливают его личность. Подробности ЧП можно прочитать по ссылке.

Стоит отметить, что вчера вечером двое неизвестных были замечены возле дома казака-спецназовца Олега Шишова в Цыганском поселке в Екатеринбурге, где осенью 2016 произошла массовая бойня со стрельбой. Хозяин дома заявил СМИ, что незнакомцы пытались установить растяжку к воротам его дома.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 24.02.17

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