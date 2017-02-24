На Уралмаше мужчина расстрелял оппонентов и подорвал их гранатой / Подробности бойни на улице Стахановской

Публикации за 24.02.17

Полиция озвучила подробности сегодняшнего ЧП на Уралмаше, в ходе которого была подорвана ручная граната. Оказалось, что мужчина во дворе дома №31 по улице Стахановской сначала из пистолета расстрелял своих оппонентов, а затем привел в действие взрывное устройство, осколки которого полетели в рядом стоявшую иномарку.

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, информация о ЧП поступила в полицию в 14.39. На место незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа во главе с начальником отдела полиции № 15 Владимиром Вдовиком, оперативники городского управления полиции и областного главка. Вскоре к ним присоединились бойцы СОБР Росгвардии.

«Свидетелем происшествия стал водитель автомобиля Chevrolet Lacetti. Он ожидал в машине свою беременную супругу. Мужчина заметил, как из подъезда жилого дома вышли сначала мужчина и женщина. Они попытались спрятаться. Вскоре за ними появился другой мужчина крепкого телосложения. Он произвел по паре несколько выстрелов из оружия, предварительно – травматического, а затем бросил в их сторону предмет, похожий на гранату, – отметил собеседник агентства. – Только чудом никто не погиб. Выбежавший из подъезда первым мужчина получил ранения в область головы. Он доставлен в ГКБ № 23. Осколками гранаты была повреждены Chevrolet Lacetti.. Водитель, к счастью, ранений не получил».

В настоящее время полицейские ищут стрелка, который после всего случившегося скрылся. При этом устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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