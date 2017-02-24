По факту взрыва гранаты на Уралмаше возбуждено уголовное дело

Публикации за 24.02.17

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту сегодняшнего взрыва на Уралмаше.

Как уточнил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в 14.30 возле автомобиля Chevrolet Lacetti, стоявшего у дома по улице Стахановской прогремели несколько выстрелов и взрыв. По предварительным данным, сработала ручная противопехотная граната РГД-5. В результате ЧП чудом никто не погиб. Огнестрельное ранение, предположительно, из травматического пистолета в область щеки, получил 35-летний мужчина.

«Он самостоятельно обратился за помощью в находящийся поблизости медицинский центр по улице Уральских рабочих, а оттуда его доставили в ГКБ №23. Говорить он пока не в состоянии, ему проводится томография и иные врачебные мероприятия. Серьезные механические повреждения получила иномарка. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбило стекло. Водитель машины 1977 года рождения, находившийся за рулем в ожидании супруги, к счастью не пострадал. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа ОП №15 Екатеринбурга под руководством начальника райотдела полковника полиции Владимира Вдовика, а также представители руководства городского и областного управлений МВД, бойцы спецподразделения СОБР Росгвардии», – рассказал собеседник агентства.

По одной из версий, конфликтная ситуация началась в подъезде дома, затем переместилась во двор, где и произошла развязка. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося – от бытового конфликта до криминальной ссоры. Органы внутренних дел уже нашли женщину, которая находилась вместе с потерпевшим. Ее доставили в райотдел и сейчас опрашивают на предмет выяснения более подробных и точных обстоятельств ЧП.

По данному фату сотрудники полиции из подразделения дознания территориального ОВД возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и по статье 213 УК РФ («Хулиганство с использованием оружия»). «Как только в деле появятся первые положительные подвижки, дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – заключил Горелых.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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