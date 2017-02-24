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Екатеринбург

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Публикации за 24.02.17

По факту взрыва гранаты на Уралмаше возбуждено уголовное дело

По факту взрыва гранаты на Уралмаше возбуждено уголовное дело

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту сегодняшнего взрыва на Уралмаше.

Как уточнил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в 14.30 возле автомобиля Chevrolet Lacetti, стоявшего у дома по улице Стахановской прогремели несколько выстрелов и взрыв. По предварительным данным, сработала ручная противопехотная граната РГД-5. В результате ЧП чудом никто не погиб. Огнестрельное ранение, предположительно, из травматического пистолета в область щеки, получил 35-летний мужчина.

«Он самостоятельно обратился за помощью в находящийся поблизости медицинский центр по улице Уральских рабочих, а оттуда его доставили в ГКБ №23. Говорить он пока не в состоянии, ему проводится томография и иные врачебные мероприятия. Серьезные механические повреждения получила иномарка. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбило стекло. Водитель машины 1977 года рождения, находившийся за рулем в ожидании супруги, к счастью не пострадал. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа ОП №15 Екатеринбурга под руководством начальника райотдела полковника полиции Владимира Вдовика, а также представители руководства городского и областного управлений МВД, бойцы спецподразделения СОБР Росгвардии», – рассказал собеседник агентства.

Новый День: По факту взрыва гранаты на Уралмаше возбуждено уголовное дело

По одной из версий, конфликтная ситуация началась в подъезде дома, затем переместилась во двор, где и произошла развязка. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося – от бытового конфликта до криминальной ссоры. Органы внутренних дел уже нашли женщину, которая находилась вместе с потерпевшим. Ее доставили в райотдел и сейчас опрашивают на предмет выяснения более подробных и точных обстоятельств ЧП.

По данному фату сотрудники полиции из подразделения дознания территориального ОВД возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и по статье 213 УК РФ («Хулиганство с использованием оружия»). «Как только в деле появятся первые положительные подвижки, дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – заключил Горелых.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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