Видео с детьми, спасающимися на горке от бродячих собак, впечатлило прокуратуру – назначена проверка (ВИДЕО)

Публикации за 25.02.17

Жители Ревды жалуются в надзорные органы о расплодившихся бродячих собаках и требуют призвать к ответу местную администрацию.

Как передает корреспондент NSNews.ru, сегодня местная жительница Светлана Романчук разместила на своей странице в соцсети открытое обращение к администрации города, где требует разобраться с бродячими собаками. К обращению Светлана приложила три видеозаписи, сделанных в разные дни. На двух из них видно, как дети во дворе спасаются от собак на железной горке и на других сооружениях.

«Страшно гулять с детьми. Дети на детских площадках не знают, куда спрятаться от стай собак и залазят на лестницы и горки, но вы ведь понимаете, что это мало спасёт детей, если свора собак кинется на них. Днём и ночью слышен лай десятков собак, закрытые окна не помогают избавиться от этого воя и лая», – пишет жительница Ревды.

Прокуратура сообщает, что проверит законность и полноту организованных в Ревде мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию бездомных собак. В первую очередь, будут проверены органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения, выполняющие функции муниципальных заказчиков при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак. Кроме того, будет установлено, выполняются ли заявки, поступающие от граждан, по отлову безнадзорных животных.

Напомним, недавно прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил своим подчиненным начать в территориях проверки соблюдения законодательства об организации отлова безнадзорных собак и кошек и содержании домашних животных. Поводом для этого послужило ЧП на севере Среднего Урала, где охотничьи псы загрызли насмерть 7-летнюю девочку, а также сообщения из других городов региона, жители которых жалуются на терроризирующих их бездомных собак.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HHy6orLijTk&rel=0">Video</a> Стаи собак в Ревде

Ревда, Служба информации РИА «Новый День»

Ревда. Другие новости 25.02.17

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