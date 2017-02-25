В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

Публикации за 25.02.17

Глыба снега, упавшая с крыши жилого дома в Еланском военном городке, обрушила ограду самого нарядного балкона в районе.

Как рассказала NDNews.ru свердловчанка Наталья, которая приехала на праздники навестить отца, момент обрушения видел ее брат. «Рассказывал, что все произошло очень быстро. Раздался грохот, и конструкция обрушилась. Он был в шоке… Крыши здесь вообще не чистят. Почти все кровли городка в снежных и ледовых наплывах», – поделилась девушка. По ее словам, чудом обошлось без жертв: под балконом в снегу проходит «народная тропа» в ближайший гастроном.

Напомним, жилые дома в Елани обслуживает ООО «ГУЖФ». Коммунальные аварии здесь случаются часто. Большинство домов находятся в крайне изношенном состоянии в результате длительной эксплуатации (более 25 лет) и нуждаются в проведении работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

Фото – Наталья Кузнецова

Елань, Евгения Вирачева

Елань. Другие новости 25.02.17

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