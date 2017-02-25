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Публикации за 25.02.17

В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

Глыба снега, упавшая с крыши жилого дома в Еланском военном городке, обрушила ограду самого нарядного балкона в районе.

Новый День: В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

Как рассказала NDNews.ru свердловчанка Наталья, которая приехала на праздники навестить отца, момент обрушения видел ее брат. «Рассказывал, что все произошло очень быстро. Раздался грохот, и конструкция обрушилась. Он был в шоке… Крыши здесь вообще не чистят. Почти все кровли городка в снежных и ледовых наплывах», – поделилась девушка. По ее словам, чудом обошлось без жертв: под балконом в снегу проходит «народная тропа» в ближайший гастроном.

Новый День: В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

Напомним, ». Коммунальные аварии здесь случаются часто. Большинство домов находятся в крайне изношенном состоянии в результате длительной эксплуатации (более 25 лет) и нуждаются в проведении работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

Новый День: В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО)

Фото – Наталья Кузнецова

Елань, Евгения Вирачева

Елань. Другие новости 25.02.17

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