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Екатеринбург

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Публикации за 26.02.17

Жителям нескольких домов на Уралмаше не могут вернуть холодную воду из-за столба

Жителям нескольких домов на Уралмаше не могут вернуть холодную воду из-за столба

Несколько домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга второй день остаются без холодного водоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе Водоканала, заявка с от жителей дома на улице Машиностроителей, 53, поступила вчера в 19:00, в 23:00 было завершено отключение водовода диаметром 400 мм. «Это отключение по «большому кругу», сейчас идёт более точечное переключение, после которого без ХВС останется менее десяти домов. Около дома на Машиностроителей, 75, стоит автоцистерна с питьевой водой. Кроме того, на месте локализованной утечки идёт приём представителей организаций, эксплуатирующих сети, расположенные рядом с поврежденным водоводом. Раскопочные работы начнут после решения вопроса со столбом, который расположен в месте планируемого их проведения», – сообщают в МУПе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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