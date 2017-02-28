Жителям домов на Уралмаше спустя трое суток дали воду

Публикации за 28.02.17

Жителям домов на улице Машиностроителей в Орджоникидзевском районе вернули холодную воду только сегодня утром, спустя трое суток после аварии.

Напомним, холодная вода в домах на Уралмаше пропала еще 25 февраля. Раскопочным работам на месте аварии мешал столб, сообщали NDNews.ru ранее в пресс-службе Водоканала. Часть домов были переключены на резервные схемы подачи воды, но около 10 домов по улице Машиностроителей оставались без ГВС.

«Сегодня в 06:30 потребителям была дана вода», – сообщили в МУП «Водоканал».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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