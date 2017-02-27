Автомобилисты сообщили о том, что Екатеринбург уходит под землю (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

Жители Екатеринбурга сообщают о том, что на некоторых оживленных улицах проваливается асфальт. Из-за потепления грунт начал двигаться, и дороги буквально проседают под колесами проезжающих автомобилей.

По отзывам горожан, всего за несколько дней ушел вниз асфальт на пересечении улиц Софьи Ковалевской и Малышева. Особенно сильно – вокруг канализационного люка. Информацию об этом опубликовали в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». В комментариях к посту жители города указали, что аналогичные проблемы с асфальтом есть и на других перекрестках – улиц Фурманова и Шаумяна, Первомайской и Генеральской, а также на улице Восточной неподалеку от Уральского оптико-механического завода.

Напомним, ранее уральские ученые не исключали возможность глобальных провалов грунта в Екатеринбурге. В городе даже создали специальную карту, на которую нанесли опасные тектонические зоны. «В нее входят такие крупные объекты, как здание мэрии Екатеринбурга, гостиница Исеть, мост по улице Восточной, здание областного правительства, ДИВС, аквапарк, а также ряд жилых домов. Мы много раз обращались в администрацию с просьбой включать в план строительства разнообразных объектов и коммунальных сетей наши разработки, однако отклика не получаем до сих пор», – ранее рассказывал NDNews.ru заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Анатолий Сашурин.

Фото – Типичный Екатеринбург

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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