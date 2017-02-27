В отношении отчима детей, сгоревших вместе с дедом, возбуждено уголовное дело

Публикации за 27.02.17

В отношении отчима двух детей, сгоревших 23 января в селе Афанасьевском вместе со своим дедушкой, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следователей, именно мужчина ранее сложил в доме печь и он же вечером накануне ЧП затопил ее и закрыл заслонку. Дети и дедушка надышались угарным газом пока спали, а отчима спасло то, что он был пьяным и выходил подышать на улицу.

Напомним, утром 23 января 2017 года в одном из частных домов в селе Афанасьевском Ачитского городского округа были обнаружены тела двух малолетних мальчиков 2009 и 2014 г.р., а также их деда 1958 г.р. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Когда отчим погибших детей обнаружил тела, в доме было задымление из топившейся печки. Как сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, сам мужчина находился на работе и обнаружил произошедшую трагедию, вернувшись домой около 15:00 часов.

Сейчас в отношении отчима детей – мужчины 1981 года – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным следствия, мужчина со своей гражданской женой и ее двумя детьми (которые и погибли в пожаре) проживал в Первоуральске. В августе 2016 года мужчина сложил печь в доме своей тещи, не имея при этом навыков печника. В январе отчим с детьми находился в гостях у тещи – матери гражданской жены. Вечером 22 января подозреваемый протапливал ранее сделанную им печь. При этом подозреваемый, его теща и дедушка детей распивали спиртное. В ходе протапливания отчим закрыл заслонку печи, в результате чего продукты горения стали поступать в дом через неплотно закрытую дверцу печи. Когда концентрация угарного газа в доме еще была незначительна, дети и их дедушка ушли спать.

«Подозреваемый и мать его сожительницы продолжали распивать спиртное, периодически им становилось плохо (из-за заполнявшего помещение угарного газа), в связи с чем они выходили на улицу подышать свежим воздухом, предполагая, что им дурно от спиртного. Именно периодические выходы на улицу и сохранили жизнь подозреваемому и участвовавшей в застолье женщине, в то время как спавшие в доме дети и их дедушка получили смертельное отравление скопившейся в доме окисью углерода», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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