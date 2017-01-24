В Ачитском районе от отравления газом погибли двое детей и их дедушка

Публикации за 24.01.17

В селе Афанасьевском Ачитского района двое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом. Тела обнаружил отец мальчиков. Следователями проводится проверка по факту ЧП.

Накануне днем в правоохранительные органы Ачитского района поступило сообщение об обнаружении тел двух малолетних детей и их деда в частном доме, расположенном по улице Уральской в селе Афанасьевском. По данному факту Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что возможной причиной смерти двух мальчиков 2009 и 2014 г.р. и их деда 1958 г.р. стало отравление угарным газом. Когда отец погибших детей обнаружил тела, в доме было задымление из топившейся печки. Сам мужчина находился на работе и обнаружил произошедшую трагедию, вернувшись домой около 15:00 часов. Мать детей днем также находилась на работе в другом городе, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

«Жуткая картина предстала перед глазами отца мальчишек. Вместе с ними он приехал к тестю из Первоуральска в гости. О случившемся гражданин незамедлительно сообщил участковому, находившемуся в это время на своем административном участке. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

На место происшествия был организован выезд следственно-оперативной группы с участием судебного медика. Признаков насильственной смерти на телах погибших при первоначальном осмотре не установлено. Точные причины смерти детей и их деда будут выясняться в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Следователем СКР истребуется характеризующий материал в отношении членов данной семьи. Для определения возможной причины возникновения задымления в доме будет проведено необходимое пожарно-техническое исследование. Проводятся опросы родителей детей, соседей и иных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что еще один случай отравления угарным газом произошел в минувшее воскресенье в Кировграде. Вечером 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение о доставлении из квартиры дома по улице Дзержинского в местную больницу семьи из четырех человек – мужчины 1986 г.р., его жены 1990 г.р. и двух их детей (девочки 6 лет и мальчика 3 лет). Доставлены они были в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области также организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время жизни и здоровью всех четырех членов данной семьи ничто не угрожает.

Напомним, накануне в поселке Арти из частного дома по улице Пионеров в местную больницу с признаками отравления угарным газом госпитализированы еще пятеро детей. По предварительным данным, мать неправильно затопила печь, в результате чего началось задымление дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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