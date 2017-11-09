В Ачитском районе осудили главу семейства, по чьей вине задохнулись два мальчика и пенсионер (ФОТО)

В Ачитском районе вынесли приговор мужчине, в доме которого зимой насмерть отравились угарным газом два ребенка и пенсионер. Мужчина неправильно собрал печь, а в день трагедии выпивал спиртное, не понимая, что его родные вдыхают продукты горения.

«Новый День» ранее сообщал об этой трагедии. В селе Афанасьевское в частном доме в ночь на 23 января погибли мальчики 2009 и 2014 г.р. и их дед 1958 г.р. Первоначально говорилось, что тела погибших обнаружил глава семейства, вернувшийся с работы. Он же заметил задымление из топившейся печки. Но в ходе расследования выяснились подробности.

Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, 22 января мужчина, отчим детей, и бабушка мальчиков распивали спиртное. Мужчина при этом подтапливал печь, которую сам же и собрал. В ходе протапливания подсудимый закрыл заслонку печи, и продукты горения стали поступать в дом через неплотно закрытую дверцу печи. Когда концентрация угарного газа в доме еще была незначительна, двое детей и их дедушка ушли спать. Пенсионерка и мужчина продолжили пить. Периодически им становилось плохо и они выходили подышать на улицу свежим воздухом. Собутыльники думали, что им плохо от выпитого, хотя на самом деле причина была в отравлении продуктами горения. Такие прогулки и сохранили жизнь 36-летнему подсудимому и участвовавшей в застолье женщине, в то время как спавшие в доме дети и их дедушка получили смертельное отравление скопившейся в доме окисью углерода.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. «По итогам расследования следователем СКР в адрес главы Ачитского городского округа и Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав внесены представления с требованием провести среди населения и, в частности, среди семей, имеющих малолетних детей, разъяснительную работу о необходимости соблюдения норм противопожарной безопасности», – добавили следователи.

ФОТО СУ СК по Свердловской области

Ачитский район, служба информации

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