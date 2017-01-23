На Урале угарным газом в частном доме отравились пять детей и их мать

Публикации за 23.01.17

Свердловские полицейские проводят проверку по факту отравления угарным газом пятерых детей и их матери.

Как рассказал NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня утром в дежурную часть ОВД Артинского района поступило тревожное сообщение о том, что из частного дома по улице Пионеров в местную больницу с признаками отравления угарным газом госпитализированы пятеро детей. На место происшествия и в медицинское учреждение выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел. «Сотрудники полиции из ПДН и участковые установили, что среди пострадавших три девочки – Полина 2008 г.р., Диана 2010 года рождения и Анита 2005 года рождения, а также два мальчика – Никита 2009 года рождения и Максим 2012 года рождения. Вместе с детьми с теми же симптомами в больницу доставлена их мама 1987 года рождения», – отметил собеседник агентства.

Накануне ЧП женщина водила детей в баню к бабушке. Вернувшись, она решила самостоятельно затопить печь. Раньше, с ее слов, этим всегда занимался 36-летний супруг, который в тот вечер отсутствовал. «По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи, – сообщил официальный представитель областного полицейского главка. – Утром семья проснулась от того, что все стали плохо себя чувствовать, вызвали скорую помощь. Сейчас всем шестерым пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, трое детей находятся в реанимации».

По словам Горелых, пострадавшие дети и женщина чудом остались живы. Ранее семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. За оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родители привлекались к уголовной ответственности. По решению суда женщине назначалось 180 часов обязательных работ, а отцу – 200. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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