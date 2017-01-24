Газовики начали масштабные проверки в Кировграде, где угарным газом отравились 4 человека

Публикации за 24.01.17

В Кировграде, где в минувший понедельник отравилась газом семья из четырех человек, сотрудники АО «Газэкс» начали тотальные внеочередные рейды по проверке газовых приборов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, газовикам предстоит в ближайшее время напомнить населению правила безопасного пользования газом и организовать внеплановые инструктажи для потребителей газа. Соответствующее распоряжение дал своим подчиненным генеральный директор АО «Газэкс» Валерий Боровиков.

Поводом для этого послужило вчерашнее ЧП в Кировграде. В квартире жилого дома на улице Дзержинского, 21, отравились угарным газом четыре человека – двое детей и их родители. Их доставили в больницу. Проверка показала, что газовое оборудование в помещении (плита, а также водонагреватель) находятся в исправном состоянии. Причиной инцидента стала обратная тяга, возникшая от вентилятора в ванной комнате, и отсутствие необходимого притока воздуха.

Газовики напоминают, что при использовании газовых приборов нужно регулярно проверять исправность вентиляции и открывать форточки. По их словам, пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая в квартире эффект «газовой камеры». Также специалисты призывают граждан не чинить газовые приборы самостоятельно и не привлекать к ремонту неквалифицированных лиц.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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