Жители Уралмаша пока остаются без воды из-за столба ЕТТУ

Публикации за 27.02.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил коммунальным службам держать на постоянном контроле ситуацию с аварией на водопроводе на Уралмаше и приложить все усилия для скорейшего решения проблемы.

Напомним, заявка от жителей дома на улице Машиностроителей, 53, поступила в субботу, в 19:00, в 23:00 было завершено отключение водовода диаметром 400 мм. Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии, оперативно ликвидировать прорыв коммунальщики не смогли. Это связано с тем, что на месте аварии установлена опора Трамвайно-троллейбусного управления.

Прорыв произошел в районе улицы Машиностроителей, 53. В результате отключения водопровода диаметром 400 миллиметров без воды осталось значительное количество домов.

Пока бригады ведут работы, питьевую воду жителям подвозят с помощью автомобильных цистерн. После забора воды они двигаются по разным маршрутам, узнать о месте очередной дислокации можно в своей управляющей компании.

В МУП «Водоканал» рассказали, что в большинстве случаев такие проблемы решаются в течение рабочей смены с момента начала раскопок. При этом нельзя отрицать возможности появления форс-мажорных обстоятельств, ведь коммуникации расположены на глубине более двух метров.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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